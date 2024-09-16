В правительстве спрогнозировали, как продолжительность войны повлияет на курс доллара

Чем дольше продлится война России против Украины, тем дольше курс доллара к гривне будет расти. В случае окончания войны курс стабилизируется на текущем уровне, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит приложение к проекту бюджета на 2025 год (проект №12000).

С учетом предположений органов власти и государственных предприятий были смоделированы будущие финансовые показатели восьми государственных предприятий и оценены чистые денежные потоки в государственный бюджет. Базовый сценарий, негативні и позитивный сценарий были смоделированы на основе макроэкономических сценариев, разработанных Министерством экономики.

По базовому сценарию окончания боевых действий к концу 2024 года в 2024 и 2025 годах обменный курс гривны снижается по отношению к доллару США, после чего стабилизируется.

По негативном сценарию окончания боевых действий к концу 2025 года обменный курс снижается в среднесрочной перспективе.

По позитивному сценарию окончания боевых действий в 2024 году в среднесрочной перспективе обменный курс остается на уровне 41 гривен за 1 доллар.

Курс доллара в бюджете

Напомним, Министерство экономики ожидает средний курс доллара по отношению к гривне в 2024 году на уровне 40,8 грн/доллар. В проект бюджета на 2025 год заложен курс на уровне 45 грн/доллар.

В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара: