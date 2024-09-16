Генштаб: На фронте более 170 боев, больше всего – на Кураховском направлении

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. Больше всего боев произошло на Кураховском (42) и Покровском (36) направлениях. Также оккупационные войска ведут активные действия в Лиманском (24) и Купянском (20) направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 16 сентября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 77 авиаударов, в том числе сбросил 117 КАБ. Кроме этого, совершил 3888 обстрелов, из них 114 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Яструбино, Белополье, Юнаковка, Басовка, Вороновка, Новая Слобода, Степное, Володино, Елино, Реки, Харьков, Русская Лозовая, Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Твердохлебово, Дроновка, Северск, Николаевка, Переездное, Часов Яр, Торецк, Екатериновка, Александрополь, Константиновка, Угледар, Богоявленка, Покровск, Урожайное, Павловка, Новодонецкое и Казацкое.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

В Харьковском направлении враг пытался один раз штурмовать в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла удары УАБ по жилым районам и гражданской инфраструктуре города Харькова и населенного пункта Русская Лозовая.

На Купянском направлении в сутки произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. По общинам населенных пунктов Северск, Николаевка и Переездное активно работала вражеская авиация.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак недалеко от Дружбы, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинской, Долиновки, Екатериновки, Селидового и Желанного Второго.

На Времивском направлении противник совершил 10 штурмов наших позиций в районах Водяного, Екатериновки, Сладкого и Макаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались вытеснить с позиций наши подразделения восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.