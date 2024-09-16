УЗ сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения

Утром понедельника 16 сентября из-за наводнений в Европе рейс Вена - Киев будет курсировать, как Будапешт - Киев, а рейс Прага - Чоп задерживается на несколько часов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Ситуация со стихией в Центральной Европе по состоянию на утро понедельника:

Рейс Вена - Киев - Вена сегодня курсирует как Будапешт - Киев - Будапешт.

Рейс Чоп - Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен до Будапешта.

Рейсы Прага - Перемышль - Прага будут отправлены с начальных станций по расписанию, а затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут преодолевать автобусами.

Рейс Прага - Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа к расписанию. Из Чопа - по графику.

Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

Напомним:

Ранее в воскресенье стало известно, что из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.