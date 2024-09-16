В Белгороде прогремел ряд взрывов, местные власти заявили о раненых

Утром 16 сентября в российском городе Белгород прогремел ряд взрывов, известно о нескольких раненых и повреждениях зданий, сообщает Деловая столица.

Об этом губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале.

"Утренний обстрел Белгорода. По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести…В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей" , — написал он.

По словам Гладкова, в Белгороде также поврежден газопровод, в частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Российский чиновник также обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле Белгорода, но доказательств не предоставил.

Как сообщалось, 12 сентября стало известно, что бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил специальных операций заминировали и взорвали железную дорогу в Белгородской области РФ. В результате сошли с рельсов и опрокинулись 11 вагонов и локомотив грузового поезда.