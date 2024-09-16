У Бєлгороді прогриміла низка вибухів, місцева влада заявила про поранених

Уранці 16 вересня у російському місті Бєлгород прогриміла низка вибухів, відомо про кліькох поранених та пошкодження будівель, повідомляє Ділова столиця.

Про це губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков написав у Telegram-каналі.

"Ранковий обстріл Бєлгорода. За попередніми даними, поранено вісьмох мирних жителів. Одна з постраждалих у вкрай тяжкому стані, в інших поранення середньої тяжкості…Унаслідок прямих влучань сталося займання приватного будинку й понад 15 автомобілів" , – написав він.

За словами Гладкова, в Бєлгороді також пошкоджено газопровід, у приватних будинках вибито вікна, посічено покрівлі й фасади. Російський посадовець також звинуватив Збройні сили України в обстрілі Бєлгорода, але доказів не надав.

Як повiдомлялось, 12 вересня стало відомо, що бійці Головного управління розвідки Міноборони України та Сил спеціальних операцій замінували та підірвали залізницю в Бєлгородській області РФ. Унаслідок цього зійшли з рейок і перекинулися 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда.