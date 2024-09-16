Кабмин отказался от прогнозов в госбюджете о продолжительности войны

Кабинет министров Украины фактически отказался от прогнозов по продолжительности войны в проекте бюджета на 2025 год. Еще в прошлом году правительство давало ориентировочные сроки, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в приложении к проекту бюджета, "ключевым риском макроэкономической среды остается продолжение вооруженного вторжения РФ и неопределенность дальнейших сценариев развития войны".

Ведение боевых действий является мощным источником рисков и причиной разрушения экономики Украины. По оценке Всемирного банка, на конец 2023 года совокупные экономические, социальные и другие денежные потери составляют уже почти 499 млрд долларов.

"Окончательной, даже приблизительной оценки негативного влияния войны на экономику Украины сейчас провести невозможно из-за неопределенности сценариев боевых действий как относительно их сроков, так и интенсивности, а следовательно, и последствий" , - говорится в документе.

По оценке правительства, среди основных вызовов и рисков - увеличение человеческих потерь и углубление демографического кризиса, как вследствие роста миграции, так и депопуляции; дополнительная потеря основного капитала в результате продолжения разрушения важных производственных и инфраструктурных объектов; понижение уровня конкурентоспособности продукции и низкая инвестиционная привлекательность страны в среднесрочной перспективе.