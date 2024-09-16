Путин в Монголии советовался с шаманами о войне в Украине – журналист

Визиты Владимира Путина в начале сентября в Туву, а затем в Монголию имели кроме официальной также скрытую цель – общение с шаманами. Это утверждает российский журналист Михаил Зыгарь в обширной статье в немецком журнале Der Spiegel, сообщает Укринформ.

Автор ссылается на источники, приближенные к Кремлю. Те, мол, говорят, что главной целью обеих поездок Путина стали именно шаманы. Это уже третий его визит в Монголию за последнее десятилетие, а в Туви он бывал много раз.

Монголия и Тува считаются родиной самых могущественных шаманов в мире.

"Сейчас в Москве ходят слухи, что для использования ядерного оружия Путину нужно благословение шаманов. Без их согласия он не мог пойти на такой серьезный шаг, боясь разгневить духов. И якобы вернулся из Монголии доволен" , - говорится в материале.

Впрочем, даже сам автор признает, что нет подтверждения этой фантастической версии.

Владимир Путин давно известен своим особым отношением к мистике, совмещая интерес к православной мистике с языческими традициями. Он много времени проводит с так называемыми старцами из Валаамского монастыря, которых особенно чтили православные мистики средневековой Руси.

В то же время во время совместных с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу в Туву (откуда последний род) оба якобы участвовали в шаманских ритуалах. Это увлекало российского президента не меньше, чем православная мистика.

Шаманы, говорится в статье, пообещали Путину успешную войну. При этом автор ссылается на политолога с очень противоречивой репутацией Валерия Соловья, который в 2022 году утверждал, что нападению России на Украину предшествовал языческий обряд, который шаманы провели для Путина в его резиденции в Сочи. Они якобы приносили в жертву орла и предусматривали успех военной операции.

"Источник, близкий к Кремлю", также говорит, что Путин много консультировался с разными мистиками перед началом вторжения в Украину, и все они уверяли его в военной победе.

Автор статьи – Михаил Зыгарь, российский журналист и писатель. Работал в изданиях "Коммерсант", Newsweek, был главным редактором-основателем независимой телекомпании "Дождь", автор нескольких книг. В настоящее время живет в Берлине. В сентябре 2023 года издательство Aufbau-Verlag опубликовало его книгу "Война и искупление: длилась борьба Украины против российского гнета".