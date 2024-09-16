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Удар по Харькову 15 сентября: в ОГА рассказали о состоянии пострадавших

Удар по Харькову 15 сентября: в ОГА рассказали о состоянии пострадавших
Фото: ГСЧС

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара по Харькову 15 сентября были госпитализированы 14 жителей, сейчас в тяжелом состоянии находятся ребенок и пожилой мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Синегубов в Telegram.

"14 травмированных в результате обстрела Харькова госпитализировали в медучреждения. Среди них - двое детей, один в тяжелом состоянии".

По его словам, также в тяжелом состоянии находится 70-летний мужчина. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Что предшествовало:

  • В воскресенье днем ​​в результате российских ударов по Харькову пострадала многоэтажка, там возник пожар.
  • Впоследствии стало известно, что число пострадавших возросло до 42, среди них четверо детей.
  • Позднее из-под завалов многоэтажного дома в Харькове, который пострадал от российского удара в воскресенье, извлекли тело пожилой женщины, при этом количество пострадавших возросло до 43.

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