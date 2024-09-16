Удар по Харкову 15 вересня: в ОДА розповіли про стан постраждалих

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Харкову 15 вересня було шпиталізовано 14 мешканців, наразі у важкому стані знаходяться дитина і літній чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Синєгубов у Telegram.

"14 травмованих внаслідок обстрілу Харкова госпіталізували до медустанов. Серед них — двоє дітей, один у важкому стані".

За його словами, також у важкому стані знаходиться 70-річний чоловік. Йому надається вся необхідна меддопомога.

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