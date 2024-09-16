РФ заработала на зерне, украденном на оккупированных территориях, не менее $1 млрд – WSJ

Россия и ее пособники продали ворованного на оккупированных территориях Украины зерна почти на один миллиард долларов. С 2022 года россиянам удалось оккупировать часть самых плодородных земель Европы. Там оккупанты либо отбирали урожаи, либо скупали их за бесценок, часто – принудительно, говорится в материале Wall Street Journal, сообщает Левый берег.

Этот бизнес имеет широкую сеть клиентов, в которую входят ответственные за российское вторжение фирмы, а также компания, связанная с Революционной гвардией Ирана, крымский бизнесмен Ганага, через свою компанию Agro-Fregat LLC сотрудничает с Сирией и Израилем, а также фирма, торгующая с ОАЭ.

Продажа награбленного помогает России справляться с экономическим давлением стран, внедривших санкции. Таким образом, похищенное в результате войны помогает финансировать эту самую войну.

Точную коммерческую стоимость украденной агропродукции определить сложно. Но, по словам заместителя министра сельского хозяйства Дмитрасевича, с 2022 года по меньшей мере 4 млн тонн зерна из оккупированной части Украины проданы на международных рынках, а сумма этого составляет около $800 млн.

По данным "Текстов", большинство похищенного экспортировали маленькими кораблями или по земле. По их данным, общая стоимость украденного россиянами зерна может достигать 6,4 млрд долларов.

Соучастие в этом имеет разные формы. По данным правительства США, тремя суднами, экспортирующими большие объемы нелегального зерна, через сеть корпоративных организаций владеет российская государственная Объединенная судостроительная корпорация, которая также производила военные корабли, из которых обстреливали Украину.

А российская фирма, продающая зерно из оккупированной части Запорожской области, пожертвовала батальону оккупантов 10 млн рублей ($111 000).

Иногда замешанными в схемах продаж оказываются иностранные суда. Турция запретила судам проходить из оккупированных украинских терминалов и сотрудничает с Киевом по блокированию незаконной торговли, заявили представители внешнеполитического ведомства страны. Однако украинский прокурор Игорь Поночевный в июне начал следить за турецким судном Usko MFU, которое, по его подозрению, перевозило украденное зерно в прошлом году из севастопольского порта. Это судно в ноябре вывезло в Турцию 2100 тонн измельченных семян подсолнечника и бурой пшеницы потенциальной стоимостью в полмиллиона долларов. Расследователи сообщили, что обнаружили на борту сообщения от руководителей судна капитану с указанием скрыть крымское происхождение груза. В июле украинские пограничники задержали Usko. Владелец судна USKO Shipping Management не ответил на запрос о комментарии. Адвокат, представляющий интересы капитана судна, отказался от комментариев.

Рынок сбыта крымского зерна - Йемен и Иран. А также харьковская прокуратура проверяет трейдера, подозреваемого в краже зерна и перепродаже грузов эмиратской компании. "Гелиос Плюс" привлек внимание прокуратуры после того, как вывез все оставшиеся 700 тонн зерна на хлебокомбинате в городе Купянск, когда Россия захватила его в августе 2022 года.

По сообщениям украинских властей, Египет, Израиль и Ливан перестали покупать зерно после того, как им указали на то, что оно похищено.