Комитет Рады поддержал изменение условий приватизации госбанков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту проголосовать за законопроект №11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, во втором чтении. ﻿ Об этом заявил председатель комитета Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.

В частности, законопроект позволяет продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе.

Кроме того:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных владельцев или текущих миноритарных акционеров.

Документ также предусматривает усиленную прозрачность проведения процедуры продажи путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведения торгов через электронную торговую систему.

Украина в обновленной в июне программе расширенного финансирования EFF с МВФ обязалась до конца сентября назначить международных консультантов для продажи Укргазбанка и Сенс Банка, а также подать в парламент законопроект, устанавливающий механизм приватизации госбанков.