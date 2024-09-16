В Польше впервые объявят состояние стихийного бедствия из-за наводнения

Правительство Польши готовится впервые ввести состояние стихийного бедствия в пострадавших от катастрофического наводнения районах на юго-западе. Об этом пишет RMF24, сообщает Европейская правда.

Проект Совета министров предусматривает, что состояние стихийного бедствия будет действовать во всех районах, пострадавших от наводнения.

Это будет первый случай задействования такого правового режима – в 1997 и 2010 годах к нему не прибегали.

Состояние стихийного бедствия предполагает изменение некоторых правил обычного времени. В частности, правительство и местные органы власти получают расширенные полномочия для реагирования на ситуацию.

#BREAKING #Poland JUST IN: Catastrophic Floods Devastate Kłodzko in Lower Silesia



Kłodzko, located in Poland's Lower Silesia region, has been struck by catastrophic flooding, causing significant damage and disruption. pic.twitter.com/bgjiQY7gWT — The National Independent (@NationalIndNews) September 15, 2024

В частности, возможна обязательная, а не только рекомендованная эвакуация и введение запрета на пребывание или передвижение в определенных местах.

Также состояние стихийного бедствия позволяет обязывать частный бизнес делегировать работников для работ, связанных с преодолением последствий стихийного бедствия.

Этот правовой режим может быть введен максимум на 30 дней.