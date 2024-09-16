У Польщі вперше оголосять стан стихійного лиха через повінь

Уряд Польщі готується вперше запровадити стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені. Про це пише RMF24, повідомляє Європейська правда.

Проєкт Ради міністрів передбачає, що стан стихійного лиха буде діяти у всіх районах, постраждалих від повені.

Це буде перший випадок задіяння такого правового режиму – у 1997 і 2010 роках до нього не вдавалися.

Стан стихійного лиха передбачає зміну деяких правил звичайного часу. Зокрема, у такому разі уряд та місцеві органи влади отримують розширені повноваження для реагування на ситуацію.

Зокрема, уможливлюється обов’язкова, а не лише рекомендована евакуація та запровадження заборони на перебування чи пересування у певних місцях.

Також стан стихійного лиха дозволяє зобов’язувати приватний бізнес делегувати працівників для робіт, пов’язаних з подоланням наслідків стихійного лиха.

Цей правовий режим може запроваджуватися максимум на 30 днів.