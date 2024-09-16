1,2 млн украинцев уже открыли карты для получения "Национального кэшбека" – Свириденко

Уже 1,2 млн украинцев открыли карты для получения выплат по программе "Национальный кэшбек". Об этом рассказала первый вице-премьер - министерша экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия "Экономическая политика Украины: восстановление во время войны", сообщает Mezha Media.

Она также отметила, что тестирование программы продлится до октября, после чего состоится ее полноценный запуск. По ее мнению, программа будет эффективной и продолжит работу в следующем году.

Кроме этого, первый вице-премьер уточнила, что сейчас в программу уже добавлено 169 тысяч товаров, а ее финансирование происходит за счет международных доноров.

В рамках программы украинцы могут ежемесячно получать 10% компенсацию или до 3000 грн кэшбека за покупку отечественных товаров. Этот предел, скорее всего, останется на текущем уровне, говорит Юлия Свириденко.

Как известно, в августе 2024 года правительство поддержало запуск "Национального кэшбека", предусматривающего 10% компенсацию за покупку отечественных товаров.

Запуск программы для граждан состоялся 2 сентября – тогда в "Дії" начался бета-тест программы. Потратить кэшбек можно будет на: