В Кабмине ответили, хватит ли в бюджете-2025 денег на выплату и индексацию пенсий

Индексация пенсий в Украине в 2025 году будет проведена с 1 марта, как это предусмотрено законом. Все пенсионные выплаты будут обеспечены за счет средств Пенсионного фонда и госбюджета, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит пояснительная записка к проекту бюджета на 2025 год (проект №12000﻿).

Как отмечено в документе, бездефицитность второй год подряд бюджета Пенсионного фонда Украины и сохранение на уровне 2024 года социальных стандартов повлияло на определение объема трансферта Фонда на пенсионное обеспечение.

Также увеличение поступлений от уплаты единого социального взноса с 548,2 млрд грн до 589,9 млрд грн (+41,7 млрд грн к 2024 году, из них в Пенсионный фонд Украины будет направлено 40,5 млрд грн) позволило пересмотреть размер трансферта для ПФУ на пенсионное обеспечение

За счет средств государственного бюджета общий объем расходов государственного бюджета на пенсионное обеспечение предусмотрено в сумме 237,9 млрд гривен.

"Как и в предыдущие годы предусмотренный объем трансферта для Пенсионного фонда Украины позволит в полном объеме произвести выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств, в том числе и осуществления ежегодной индексации пенсий" , - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил, что индексация пенсий будет проводиться каждый год с 1 марта.

Согласно документу, планируется "обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования пенсионных выплат, назначенных согласно законодательным актам, и ежегодного проведения индексации пенсий с 1 марта".