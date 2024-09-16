Криптовалюта для новичков: что нужно знать
В последнее время интерес к криптовалюте растет все больше и больше. И сотни тысяч, а то и миллионы людей заходят в мир криптовалют вообще без какой-либо подготовки и понимания, что это. А такой подход порой может привести к непредсказуемым и неприятным последствиям. Поэтому сегодня предлагаем вам ознакомиться с базовой информацией о криптовалюте. Пусть это будет своего рода ваш «входной билет».
Что такое криптовалюта
Криптовалюта — это вид цифровой валюты, которая использует криптографию для обеспечения безопасности и децентрализации транзакций.
Главные характеристики криптовалюты:
- Децентрализация: криптовалюты не контролируются центральными банками или правительствами.
- Блокчейн: транзакции записываются в публичном распределенном реестре.
- Анонимность: пользователи могут совершать операции без раскрытия личности.
- Ограниченная эмиссия: многие криптовалюты имеют ограниченное количество монет.
- Цифровая форма: криптовалюты существуют только в электронном виде.
Самая известная криптовалюта — Bitcoin, но существует много других, среди которых Ethereum, Litecoin и сотни других.
Преимущества торговли криптовалютой
Торговля криптоактивами предоставляет вам несколько действительно важных преимуществ:
- Высокая волатильность. Можно покупать активы дешевле и продавать дороже.
- Доступность. Процесс торговли происходит 24/7, достаточно лишь выбрать платформу для обмена криптовалют или биржу.
- Инновации. Мир криптовалют и блокчейна чрезвычайно динамичный, а потому и развивается этот сектор крайне активно.
Конечно, риски торговли криптовалютой также есть. Поэтому подходить к этому процессу нужно максимально взвешенно.
Первые шаги, которые нужно сделать
Очень важно не спешить и не совершать необдуманных шагов. Если вы планируете начать торговать криптовалютой или инвестировать в нее, нужно действовать следующим образом:
- Ознакомьтесь с основами, изучите терминологию, поймите, что собой представляют криптовалюты и как они работают. Почитайте статьи, посмотрите видео или пройдите курсы, чтобы получить необходимый базис.
- Выберите биржу (или биржи), на которой планируете проводить операции с криптовалютой. Среди популярных бирж можем назвать Binance, Coinbase, Bybit и другие. Выбор сегодня достаточно большой.
- Зарегистрируйтесь на бирже и пройдите верификацию. Без этого вы не сможете выполнять большинство операций с криптовалютой.
- Пополните счет одним из доступных способов. Учитывайте, что сейчас покупка криптовалюты за гривны ограничена НБУ. Но доступна P2P-торговля: вы переводите другому пользователю гривны (или другую валюту), а он вам — криптоактивы.
- Выберите стратегию торговли — дневной трейдинг, свит-трейдинг, долгосрочное инвестирование (HOLD) и так далее.
- Совершайте сделки — покупайте криптовалюту дешевле и продавайте дороже, чтобы зарабатывать на разнице в цене. Отслеживайте рынок и проводите анализ, чтобы искать новые пути для заработка и минимизировать риски.
Сначала может быть непросто, но с опытом вам станет значительно легче работать с криптовалютой и зарабатывать на этом.
Основная криптовалютная терминология
Напоследок предлагаем вам ознакомиться с главными криптовалютными терминами:
- Блокчейн — децентрализованный цифровой реестр транзакций, обеспечивающий безопасность и прозрачность операций.
- Биткоин — первая и самая известная криптовалюта, созданная Сатоши Накамото в 2009 году.
- Альткоины — все криптовалюты, кроме Биткоина, например, Ethereum, Litecoin, Ripple.
- Рыночная капитализация — общая стоимость всех выпущенных монет криптовалюты.
- Ликвидность — легкость, с которой криптовалюту можно купить или продать без значительного влияния на ее цену.
- Волатильность — мера колебания цены криптовалюты за определенный период.
- Бычий рынок (Bull Market) — период роста цен на криптовалюту.
- Медвежий рынок (Bear Market) — период падения цен на криптовалюту.
- Криптокошелек — программное обеспечение для хранения, отправки и получения криптовалют.
Надеемся, информация была для вас полезной и поможет сделать первые шаги в торговле криптовалютой. Помните, что это только азы. Впереди вас ждет еще много важной информации.
Олег Малютин, автор раздела Курс Finance