Криптовалюта для новичков: что нужно знать

В последнее время интерес к криптовалюте растет все больше и больше. И сотни тысяч, а то и миллионы людей заходят в мир криптовалют вообще без какой-либо подготовки и понимания, что это. А такой подход порой может привести к непредсказуемым и неприятным последствиям. Поэтому сегодня предлагаем вам ознакомиться с базовой информацией о криптовалюте. Пусть это будет своего рода ваш «входной билет».

Что такое криптовалюта

Криптовалюта — это вид цифровой валюты, которая использует криптографию для обеспечения безопасности и децентрализации транзакций.

Главные характеристики криптовалюты:

Децентрализация : криптовалюты не контролируются центральными банками или правительствами.

: криптовалюты не контролируются центральными банками или правительствами. Блокчейн : транзакции записываются в публичном распределенном реестре.

: транзакции записываются в публичном распределенном реестре. Анонимность : пользователи могут совершать операции без раскрытия личности.

: пользователи могут совершать операции без раскрытия личности. Ограниченная эмиссия : многие криптовалюты имеют ограниченное количество монет.

: многие криптовалюты имеют ограниченное количество монет. Цифровая форма: криптовалюты существуют только в электронном виде.

Самая известная криптовалюта — Bitcoin, но существует много других, среди которых Ethereum, Litecoin и сотни других.

Преимущества торговли криптовалютой

Торговля криптоактивами предоставляет вам несколько действительно важных преимуществ:

Высокая волатильность . Можно покупать активы дешевле и продавать дороже.

. Можно покупать активы дешевле и продавать дороже. Доступность . Процесс торговли происходит 24/7, достаточно лишь выбрать платформу для обмена криптовалют или биржу.

. Процесс торговли происходит 24/7, достаточно лишь выбрать платформу для обмена криптовалют или биржу. Инновации. Мир криптовалют и блокчейна чрезвычайно динамичный, а потому и развивается этот сектор крайне активно.

Конечно, риски торговли криптовалютой также есть. Поэтому подходить к этому процессу нужно максимально взвешенно.

Первые шаги, которые нужно сделать

Очень важно не спешить и не совершать необдуманных шагов. Если вы планируете начать торговать криптовалютой или инвестировать в нее, нужно действовать следующим образом:

Ознакомьтесь с основами, изучите терминологию, поймите, что собой представляют криптовалюты и как они работают. Почитайте статьи, посмотрите видео или пройдите курсы, чтобы получить необходимый базис. Выберите биржу (или биржи), на которой планируете проводить операции с криптовалютой. Среди популярных бирж можем назвать Binance, Coinbase, Bybit и другие. Выбор сегодня достаточно большой. Зарегистрируйтесь на бирже и пройдите верификацию. Без этого вы не сможете выполнять большинство операций с криптовалютой. Пополните счет одним из доступных способов. Учитывайте, что сейчас покупка криптовалюты за гривны ограничена НБУ. Но доступна P2P-торговля: вы переводите другому пользователю гривны (или другую валюту), а он вам — криптоактивы. Выберите стратегию торговли — дневной трейдинг, свит-трейдинг, долгосрочное инвестирование (HOLD) и так далее. Совершайте сделки — покупайте криптовалюту дешевле и продавайте дороже, чтобы зарабатывать на разнице в цене. Отслеживайте рынок и проводите анализ, чтобы искать новые пути для заработка и минимизировать риски.

Сначала может быть непросто, но с опытом вам станет значительно легче работать с криптовалютой и зарабатывать на этом.

Основная криптовалютная терминология

Напоследок предлагаем вам ознакомиться с главными криптовалютными терминами:

Блокчейн — децентрализованный цифровой реестр транзакций, обеспечивающий безопасность и прозрачность операций.

— децентрализованный цифровой реестр транзакций, обеспечивающий безопасность и прозрачность операций. Биткоин — первая и самая известная криптовалюта, созданная Сатоши Накамото в 2009 году.

— первая и самая известная криптовалюта, созданная Сатоши Накамото в 2009 году. Альткоины — все криптовалюты, кроме Биткоина, например, Ethereum, Litecoin, Ripple.

— все криптовалюты, кроме Биткоина, например, Ethereum, Litecoin, Ripple. Рыночная капитализация — общая стоимость всех выпущенных монет криптовалюты.

— общая стоимость всех выпущенных монет криптовалюты. Ликвидность — легкость, с которой криптовалюту можно купить или продать без значительного влияния на ее цену.

— легкость, с которой криптовалюту можно купить или продать без значительного влияния на ее цену. Волатильность — мера колебания цены криптовалюты за определенный период.

— мера колебания цены криптовалюты за определенный период. Бычий рынок (Bull Market) — период роста цен на криптовалюту.

(Bull Market) — период роста цен на криптовалюту. Медвежий рынок (Bear Market) — период падения цен на криптовалюту.

(Bear Market) — период падения цен на криптовалюту. Криптокошелек — программное обеспечение для хранения, отправки и получения криптовалют.

Надеемся, информация была для вас полезной и поможет сделать первые шаги в торговле криптовалютой. Помните, что это только азы. Впереди вас ждет еще много важной информации.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance