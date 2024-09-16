Криптовалюта для новачків: що потрібно знати

Останнім часом інтерес до криптовалюти зростає дедалі більше. І сотні тисяч, а то й мільйони людей заходять у світ криптовалют взагалі без будь-якої підготовки та розуміння, що це. А такий підхід часом може призвести до непередбачуваних та неприємних наслідків. Тому сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з базовою інформацією про криптовалюту. Нехай це буде свого роду ваш «вхідний квиток».

Що таке криптовалюта

Криптовалюта — це вид цифрової валюти, яка використовує криптографію для забезпечення безпеки та децентралізації транзакцій.

Головні характеристики криптовалюти:

Децентралізація : криптовалюти не контролюються центральними банками або урядами.

: криптовалюти не контролюються центральними банками або урядами. Блокчейн : транзакції записуються у публічному розподіленому реєстрі.

: транзакції записуються у публічному розподіленому реєстрі. Анонімність : користувачі можуть здійснювати операції без розкриття особистості.

: користувачі можуть здійснювати операції без розкриття особистості. Обмежена емісія : багато криптовалют мають обмежену кількість монет.

: багато криптовалют мають обмежену кількість монет. Цифрова форма: криптовалюти існують лише в електронному вигляді.

Найвідоміша криптовалюта — Bitcoin, але існує багато інших, серед яких Ethereum, Litecoin та сотні інших.

Переваги торгівлі криптовалютою

Торгівля криптоактивами надає вам декілька дійсно важливих переваг:

Висока волатильність . Можна купувати активи дешевше та продавати дорожче.

. Можна купувати активи дешевше та продавати дорожче. Доступність . Процес торгівлі відбувається 24/7, достатньо лише обрати платформу для обміну криптовалют чи біржу.

. Процес торгівлі відбувається 24/7, достатньо лише обрати платформу для обміну криптовалют чи біржу. Інновації. Світ криптовалют та блокчейну надзвичайно динамічний, а тому і розвивається цей сектор вкрай активно.

Звісно, ризики торгівлі криптовалютою також є. Тому підходити до цього процесу потрібно максимально зважено.

Перші кроки, які потрібно зробити

Дуже важливо не поспішати та не здійснювати необдуманих кроків. Якщо ви плануєте почати торгувати криптовалютою чи інвестувати в неї, потрібно діяти наступним чином:

Ознайомтеся з основами, вивчіть термінологію, зрозумійте, що собою являють криптовалюти та як вони працюють. Почитайте статті, подивіться відео чи пройдіть курси, щоб отримати необхідний базис. Виберіть біржу (чи біржі), на якій плануєте проводити операції з криптовалютою. Серед популярних бірж можемо назвати Binance, Coinbase, Bybit та інші. Вибір сьогодні досить великий. Зареєструйтеся на біржі та пройдіть верифікацію. Без цього ви не зможете виконувати більшість операцій з криптовалютою. Поповніть рахунок одним з доступних способів. Враховуйте, що наразі купівля криптовалюти за гривні обмежена НБУ. Але доступна P2P-торгівля: ви переводите іншому користувачеві гривні (чи іншу валюту), а він вам — криптоактиви. Виберіть стратегію торгівлі — денний трейдинг, світ-трейдинг, довгострокове інвестування (HOLD) тощо. Виконуйте угоди — купуйте криптовалюту дешевше та продавайте дорожче, щоб заробляти на різниці в ціні. Відстежуйте ринок та проводьте аналіз, щоб шукати нові шляхи для заробітку та мінімізувати ризики.

Спочатку може бути непросто, але з досвідом вам стане значно легше працювати з криптовалютою та заробляти на цьому.

Основна криптовалютна термінологія

Наостанок пропонуємо вам ознайомитися з головними криптовалютними термінами:

Блокчейн — децентралізований цифровий реєстр транзакцій, що забезпечує безпеку і прозорість операцій.

— децентралізований цифровий реєстр транзакцій, що забезпечує безпеку і прозорість операцій. Біткоїн — перша і найвідоміша криптовалюта, створена Сатоші Накамото в 2009 році.

— перша і найвідоміша криптовалюта, створена Сатоші Накамото в 2009 році. Альткоїни — усі криптовалюти, крім Біткоїну, наприклад, Ethereum, Litecoin, Ripple.

— усі криптовалюти, крім Біткоїну, наприклад, Ethereum, Litecoin, Ripple. Ринкова капіталізація — загальна вартість усіх випущених монет криптовалюти.

— загальна вартість усіх випущених монет криптовалюти. Ліквідність — легкість, з якою криптовалюту можна купити або продати без значного впливу на її ціну.

— легкість, з якою криптовалюту можна купити або продати без значного впливу на її ціну. Волатильність — міра коливання ціни криптовалюти за певний період.

— міра коливання ціни криптовалюти за певний період. Бичачий ринок (Bull Market) — період зростання цін на криптовалюту.

(Bull Market) — період зростання цін на криптовалюту. Ведмежий ринок (Bear Market) — період падіння цін на криптовалюту.

(Bear Market) — період падіння цін на криптовалюту. Криптогаманець — програмне забезпечення для зберігання, відправки і отримання криптовалют.

Сподіваємося, інформація була для вас корисною та допоможе зробити перші кроки у торгівлі криптовалютою. Памʼятайте, що це лише ази. Попереду на вас чекає ще багато важливої інформації.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance