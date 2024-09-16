Стефанишина обсудила с генсеком НАТО "пояс безопасности" над западом Украины

Сегодня, 16 сентября 2024 года, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции-министр юстиции Украины Ольга Стефанишина посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретилась с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Левый берег.

Как пишет Правительственный портал, стороны обсудили состояние реализации решений по поддержке Украины, принятых на Вашингтонском саммите НАТО.

В частности, Ольга Стефанишина подчеркнула критическую важность усиления системы противовоздушной обороны Украины и предоставления дополнительных систем ПВО, а также в связи с этим подняла вопрос по инициативе создания «гуманитарного щита», пояса безопасности над западными регионами Украины.

Вице-премьер-министр также подчеркнула необходимость ускорения запуска инициативы NSATU, что станет эффективным инструментом координации предоставления Украине помощи по безопасности.

NSATU – это структура по оказанию помощи и тренировки для Украины, решение о создании которой было принято на саммите НАТО в Вашингтоне. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, что будет способствовать дальнейшей интеграции с НАТО.

На встрече также отметили важность мониторинга и координации финансовых взносов в поддержку Украины в рамках выполнения обязательств союзников по оказанию Украине в 2025 году помощи в размере 40 млрд евро.