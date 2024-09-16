В Белгороде ликвидировали роспропагандиста Александра Коробова – ГУР

15 сентября ликвидировали российского пропагандиста Александра Коробова по прозвищу "Краб". Со ссылкой на данные Главного управления разведки, сообщает Левый берег.

Инцидент произошел в Белгороде. ГУР отметило, что "Крабу" проломили череп".

"Пропагандист работал на канале «Россия 1», возглавлял его белгородский пункт. Горячо восхвалял военных преступников из российской армии в эфире программ Скабеевой. Также создавал продукты для ресурса Минобороны РФ - телеканала «Звезда», и неоднократно получал за это награды от кремлевского диктатора" , - говорится в сообщении ГУР.

Коробов – уроженец города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, а проживал фактически в Белгороде.

Пропагандист посещал Москву и работал на оккупированных Луганщине и Донбассе.

Украинская разведка отметила, что Коробов не только "готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины".