У Бєлгороді ліквідували роспропагандиста Олександра Коробова - ГУР

15 вересня ліквідували російського пропагандиста Олександра Коробова на прізвисько "Краб". З посиланням на дані Головного управління розвідки, повідомляє Лівий берег.

Інцидент стався у Бєлгороді. ГУР зазначило, що "Крабу" проломили череп".

"Пропагандист працював на каналі "Росія 1", очолював його бєлгородський пункт. Палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Скабєєвої. Також створював продукти для ресурсу Міноборони РФ — телеканалу «Звєзда», та неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора" , - йдеться у повідомленні ГУР.

Коробов - уродженець міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровського краю, а проживав фактично у Бєлгороді.

Пропагандист відвідував Москву і працював на окупованих Луганщині та Донеччині.

Українська розвідка зазначила, що Коробов не лише "готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України".