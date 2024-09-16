Суд отказался брать под стражу главу АМКУ Кириленко

В понедельник, 16 сентября, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда отказали в удовлетворении апелляции САП и оставили в силе предыдущее решение не брать под стражу главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, сообщает Суспільне.

Отмечается, что ВАКС рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Кириленко, а также стороны обвинения.

В частности прокурор Специализированной антикорпрокуратуры (САП) Валентина Гребенюк просила суд применить меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога, ведь по ее утверждению Кириленко может выехать из Украины.

Она пояснила, что председатель АМКУ в прошлом работал в прокуратуре ужгородского гарнизона Западного региона и имеет определенные "связи", которые могут помочь ему в этом. При этом Гребенюк отметила, что сейчас Кириленко даже не носит электронного браслета, ведь у полиции якобы не было в наличии соответствующих средств контроля. Также она отмечала, что залог не должен быть меньше, чем 56 миллионов гривен.

В свою очередь адвокат Кириленко Владимир Лысенко на такую просьбу прокурора заявил, что она - необоснованная, ведь сторона обвинения за все время следствия так и не предоставила конкретных доказательств.

Адвокат Кириленко просил отменить решение следственного суда и не применять никакую меру пресечения.

По итогам заседания суд не удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили о содержании Кириленко под стражей, а также его адвоката. Судьи решили оставить в силе решение о залоге в 30 миллионов гривен, который Кириленко уже оплатил.