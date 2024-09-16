Суд відмовився брати під варту голову АМКУ Кириленка

У понеділок, 16 вересня, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відмовили у задоволенні апеляції САП та залишили в силі попереднє рішення не брати під варту голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, повідомляє Суспільне.

Наголошується, що ВАКС розглянув апеляційні скарги адвокатів Кириленка, а також сторони звинувачення.

Зокрема прокурор Спеціалізованої антикорпрокуратури (САП) Валентина Гребенюк просила суд застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави, адже за її твердженням Кириленко може виїхати з України.

Вона пояснила, що голова АМКУ у минулому працював у прокуратурі ужгородського гарнізону Західного регіону та має певні "зв'язки", які можуть допомогти йому у цьому. При цьому Гребенюк зазначила, що зараз Кириленко навіть не носить електронного браслета, адже поліція нібито не мала відповідних засобів контролю. Також вона зазначала, що застава не повинна бути меншою, ніж 56 мільйонів гривень.

У свою чергу адвокат Кириленка Володимир Лисенко на таке прохання прокурора заявив, що воно є необґрунтованим, адже сторона звинувачення за весь час слідства так і не надала конкретних доказів.

Адвокат Кириленко просив скасувати рішення слідчого суду і не застосовувати жодного запобіжного заходу.

За підсумками засідання суд не задовольнив клопотання прокурорів, які просили утримання Кириленка під вартою, а також його адвоката. Судді вирішили залишити в силі рішення про заставу 30 мільйонів гривень, яку Кириленко вже сплатив.