СМИ: Спецназовцы ГУР атаковали российскую базу беспилотников в Сирии

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины из группы "Химик" в воскресенье, 15 сентября, атаковали российскую военную базу в Сирии, сообщает Kyiv Post.

Об этом сообщил источник в военной разведке.

По данным издания, операция состоялась на юго-восточных окраинах Алеппо

На указанной базе российские войска изготавливали и тестировали ударные БпЛА.

Кроме того, атакованную базу россияне использовали для изготовления "камуфлированных самодельных взрывных устройств", боевые части которых хранились на позиции, которую атаковали спецназовцы ГУР.

На видео, снятом разведчиком, видно символику украинской военной разведки неподалеку от российской базы.

Вскоре на российском объекте происходит взрыв с последующей детонацией боекомплекта. Также на видео видно взрывчатку, которая была предварительно заложена в помещении базы.