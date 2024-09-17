Россияне ударили по Сумщине: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Ночью 17 сентября российские захватчики нанесли массированный авиационный удар по объектам энергетической системы в Сумской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА в Telegram.

"Вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания".

Сообщается, что силы ПВО над территорией области сбили 16 "Шахедов".

Сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы, подытожили в ОВА.

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