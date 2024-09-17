Росіяни вдарили по Сумщині: в ОВА розповіли про наслідки атаки

Вночі 17 вересня російські загарбники завдали масованого авіаційного удару по об'єктах енергетичної системи в Сумській області, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила Сумська ОВА у Telegram.

"Ворожими "Шахедами" були атаковані об'єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Об'єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного харчування”.

Повідомляється, що сили ППО над територією області збили 16 "Шахедів".

Наразі аварійні бригади ведуть відновлювальні роботи, підсумували в ОВА.

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