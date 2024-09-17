Росіяни вдарили по Сумщині: в ОВА розповіли про наслідки атаки
Вночі 17 вересня російські загарбники завдали масованого авіаційного удару по об'єктах енергетичної системи в Сумській області, повідомляє Українська правда.
Про це повідомила Сумська ОВА у Telegram.
"Ворожими "Шахедами" були атаковані об'єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.
Об'єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного харчування”.
Повідомляється, що сили ППО над територією області збили 16 "Шахедів".
Наразі аварійні бригади ведуть відновлювальні роботи, підсумували в ОВА.
Передісторія:
- У ніч на 17 вересня росіяни завдали масованого удару "Шахедами" по місту Суми.
- Пізніше Повітряні сили повідомили, що ППО України знищила 34 дрони-камікадзе з 51, запущеного окупантами, 12 БПЛА локаційно втрачені, ще 2 повернулися до Росії.