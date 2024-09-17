Во Франции выступили с резолюцией об импичменте Макрона

Левая партия "Непокоренная Франция" выдвинула резолюцию об импичменте президента Эммануэля Макрона, сегодня ее рассмотрит нижняя палата парламента, сообщает Деловая столица.

Об этом глава парламентской фракции партии Матильда Пано заявила в Twitter.

"Непокоренная Франция" выступила с этой инициативой после того, как политик не допустил участия левых в формирующемся правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент.

Резолюцию против президента Франции поддержал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от партии "Непокорившаяся Франция"

Предложение было выдвинуто в соответствии со статьей 68 французской конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти в случае нарушения им своих обязанностей.

Как сообщалось, новым премьер-министром Франции стал Мишель Барнье от правоцентристской партии Les Républicains после того, как предыдущий глава французского правительства Габриэль Атталь подал в отставку.