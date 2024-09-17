У Франції виступили з резолюцією про імпічмент Макрона
Ліва партія "Нескорена Франція" висунула резолюцію про імпічмент президента Еммануеля Макрона, сьогодні її розгляне нижня палата парламенту, повідомляє Ділова столиця.
Про це голова парламентської фракції партії Матильда Пано заявила у Twitter.
"Нескорена Франція" виступила з цією ініціативою після того, як політик не допустив участі лівих у уряді, який формується, незважаючи на перемогу їх коаліції на виборах до парламенту.
Резолюцію проти президента Франції підтримав 81 депутат від блоку лівих "Новий народний фронт", з них 72 парламентарі від партії "Франція, що не підкорилася"
Пропозиція була висунута відповідно до статті 68 французької конституції, яка передбачає можливість усунення президента від влади у разі порушення ним своїх обов'язків.
Як повiдомлялось, новим прем’єр-міністром Франції став Мішель Барньє від правоцентристської партії Les Républicains після того, як попередній очільник французького уряду Габріель Атталь подав у відставку.