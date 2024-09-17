В США арестовали гражданина России за контрабанду беспилотников

Гражданин России, проживающий в Сарасоте, штат Флорида, арестован по обвинению в контрабанде, отмывании денег и незаконном экспорте в Россию технологий, которые могут быть использованы при производстве беспилотников. Об этом сообщает министерство юстиции США, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В обвинительном заключении говорится, что после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году 44-летний Денис Постовой закупил и незаконно экспортировал в Россию микроэлектронные компоненты военного назначения, которые могли быть использованы в беспилотниках.

Через сеть компаний, которыми он владеет или управляет в России, Гонконге и других странах, Постовой и лица в его сети закупали микроэлектронику у американских дистрибьюторов и экспортировали ее в Россию без необходимых лицензий от Министерства торговли США.

Компании Постового WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited базировались в Гонконге и Vector Group в России. Постовой неоднократно скрывал и искажал истинных конечных пользователей и конечные пункты назначения микроэлектроники, предоставляя ложную информацию в экспортных документах. Он перегружал товары, которые в конечном итоге предназначались для России, через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг и Швейцарию, и получал платежи в долларах США с иностранных банковских счетов.

Его компании переводили средства на покупку и отправку товаров через банковские счета в Гонконге, России и других странах на банковские счета в Соединенных Штатах, включая банковские счета, которые ведут американские поставщики микроэлектроники и других чувствительных технологий.