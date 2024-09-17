Россияне казнили мечом украинского военнопленного: обмудсмен отреагировал

Россияне совершили очередное кровожадное военное преступление - казнили мечом безоружного украинского военнопленного. Враг продолжает демонстрировать пренебрежение к любым нормам и законам, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Очередное военное преступление - россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - написал Лубинец.

Лубинец, в свою очередь, направил письма в международные организации, Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию Объединенных Наций (ООН), чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека российскими террористами.

"Отдельно подчеркну, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора", - добавил омбудсмен.

Военные преступления России

В июне 2024-го, в рамках саммита мира в Швейцарии состоялась дискуссионная панель «Гуманитарное измерение. Освобождение пленных и депортированных лиц». Тогда же генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Украина задокументировала почти 130 тысяч случаев военных преступлений, совершенных российскими террористами, среди которых 301 случай сексуального насилия. В частности враг убил более 12 тысяч гражданских, в том же числе 551 ребенка.

Лубинец, в свою очередь, добавил, что все, кто находится в российском плену, подвергаются систематическим пыткам. На тот момент было подтверждение по меньшей мере 14 000 таких случаев.