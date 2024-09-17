Meta запретила RT и другие российские пропагандистские медиа

Компания Meta (Facebook) заявила, что запрещает ряд российских государственных медиа-сетей из-за "иностранного вмешательства", сообщает Левый берег.

Список запрещенных средств массовой информации включает пропагандистский канал RT и Россия сегодня. Компания отметила, что медиа-сети использовали обманную тактику для проведения тайных операций влияния в Интернете.

"После тщательного рассмотрения мы расширили наши текущие меры против российских государственных СМИ. Россия сегодня, RT и другие связанные организации теперь запрещены в наших приложениях во всем мире из-за иностранного вмешательства" , – говорится в заявлении компании.

Эскалация для предотвращения вмешательства

После многих лет применения ограниченных мер против российских государственных СМИ, таких как ограничение охвата их публикаций, запрет знаменует эскалацию шагов владельца Facebook и Instagram.

Meta является крупнейшей в мире компанией социальных сетей. Ей принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp.

Ранее компания запретила Федеральное агентство новостей в России, чтобы предотвратить иностранное вмешательство со стороны Российского агентства интернет-исследований.