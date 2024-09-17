Meta заборонила RT та інші російські пропагандистські медіа

Компанія Meta (Facebook) заявила, що забороняє низку російських державних медіамереж через “іноземне втручання”, повідомляє Лівий берег.

Список заборонених засобів масової інформації включає пропагандистський канал RT і “Россия сегодня”. Компанія зазначила, що медіамережі використовували обманну тактику для проведення таємних операцій впливу в Інтернеті.

“Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. “Россия сегодня”, RT та інші пов’язані організації тепер заборонені в наших додатках у всьому світі через іноземне втручання” , ‒ йдеться в заяві компанії.

Ескалація для запобігання втручанню

Після багатьох років застосування обмежених заходів проти російських державних ЗМІ, таких як обмеження охоплення їхніх публікацій, заборона знаменує ескалацію кроків власника Facebook та Instagram.

Meta є найбільшою у світі компанією соціальних мереж. Їй належать Facebook, Instagram і WhatsApp.

Раніше компанія заборонила Федеральне агентство новин у Росії, щоб запобігти іноземному втручанню з боку Російського агентства інтернет-досліджень.