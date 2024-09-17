"Укрзализныця" снова обновила график движения поездов из-за наводнений в Европе

Из-за масштабных наводнений в Центральной Европе "Укрзализныця" обновила график движения поездов, измененный накануне из-за непогоды в Польше, Чехии и Австрии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении компании.

Рейс Вена – Киев – Вена 17 сентября продолжает курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт, а рейс Вена – Чоп – Вена венгерскими вагонами класса Интерсити курсирует сегодня как Будапешт – Чоп – Будапешт.

Как рассказали в компании, рейс Прага – Перемышль – Прага восстановят по объездному маршруту через станцию Петровице-у-Карвине без заезда в Остраву, тогда как рейс Прага – Чоп – Прага продолжит следовать в объезд с незначительным опозданием.

В то же время по техническим причинам на перегоне между Захонью и Тужером для рейсов 146 Чоп – Будапешт и 644 Дебрецен – Мукачево налажен автобусный трансфер, там работают венгерские координаторы.

В "Укрзализныце" заверили, что все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони, Кишинева курсируют по расписанию.

Как известно, в результате наводнений, по состоянию на утро 17 сентября в Польше в Опольском воеводстве затапливает еще один городок, Вроцлав усиленно готовится к наводнению. С понедельника власти объявили в пострадавших районах состояние стихийного бедствия.

Жертвами наводнений во всех пострадавших странах Центральной Европы стали уже по меньшей мере 18 человек.