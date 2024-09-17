В Брюсселе состоится очередной этап переговоров о вступлении Украины в ЕС
С сегодняшнего дня, 17 сентября, в Брюсселе стартует двусторонняя сессия Украина-ЕС по скринингу соответствия законодательства нашего государства праву Евросоюза. Продолжаются встречи до 19 сентября. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции, сообщает Левый берег.
Украинскую делегацию возглавила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министер юстиции Украины Ольга Стефанишина. Это уже вторая двусторонняя сессия Украина-ЕС в рамках скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС.
Участвовать примут представители центральных органов исполнительной власти и органов государственной власти, а также народные депутаты.
Трехдневная встреча Европейской комиссии и Украины будет посвящена переговорному разделу 23 "Судебная власть и основополагающие права". В частности, будут рассматриваться судебная власть, антикоррупционная политика и основополагающие права.
В минюсте объяснили, что глава 23 охватывает право и политики ЕС в сферах независимого и эффективного судопроизводства; предотвращение и борьба с коррупцией как угроза стабильности демократических институтов и верховенства права; основополагающих прав и свобод, гарантируемых договорами ЕС, Хартией Европейского Союза об основополагающих правах: права детей, защита лиц, сообщающих о нарушении права ЕС, защита персональных данных, процессуальные права и гарантии, права пострадавших в преступлениях, противодействие расизму и ксенофобии, свобода выражение, недискриминация, защита прав ромов, гендерное равенство, права лиц с инвалидностью, права граждан государств-членов ЕС.
23 и 24 главы являются самыми главными в течение всего процесса переговоров. Ни один переговорный раздел ЕС не будет закрыт до тех пор, пока не выполнены контрольные показатели в пределах этих двух разделов.
Стефанишин подчеркнула, что Украина как будущее государство-член ЕС полностью готова осуществить реформы в этих фундаментальных сферах.
"Мы понимаем, что от этого будет зависеть общий темп переговоров и принятие решения об открытии или закрытии новых кластеров и разделов. Приведение украинского законодательства в соответствие с acquis ЕС, своевременная и эффективная его имплементация является нашей насущной задачей. Темы, которые будут обсуждаться во время этой двусторонней сессии, особенно важны для Украины, и мы готовы показать, что наше государство достигло значительных результатов в их выполнении", – отметила министерка.