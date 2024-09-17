РФ начала переводить торговлю с Китаем на криптовалюту – росСМИ

Российские власти начали переводить торговлю с Китаем на криптовалюту. Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

В первую группу импортеров, которым в экспериментальном правовом режиме разрешили рассчитываться в цифровых валютах за китайские товары, вошли производители электроники, отдельные члены Торгово-промышленной палаты России и несколько банков

Отмечается, что прежде всего власти отбирали компании, которые закупают в Китае товары двойного назначения, которые могут применяться не только в мирных, но и в военных целях.

Именно у таких импортеров до этого возникли наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран. Также в правительстве отбирали компании с наибольшим оборотом.

Изменения дают возможность проводить биржевые торги криптовалютой под надзором Центробанка. За формирование круга лиц, включенных в работу ЭПР, отвечают Центробанк и Минфин.

Сообщается, что на текущий момент ЦБ представители среднего бизнеса не могут попасть в ЭПР.

Российское законодательство и без ЭПР не запрещает покупать криптовалюту и расплачиваться ею с иностранными контрагентами, но все же неопределенность и правовые риски для компаний присутствуют. Важным элементом ЭПР является упрощенная процедура конвертации криптовалюты в фиатные деньги через банки.

Однако ожидается, что попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут быстро обнаружены, поскольку все транзакции в блокчейне открыты для проверки. Это довольно быстро приведет эксперимент российских властей к фиаско. Поэтому ЭПР должен быть строго ориентирован на виды деятельности, которые не подпадают под секторальные санкции, и на работу со странами, которые не вводили ограничений против России.