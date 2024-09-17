В реке Сейм в Сумской области появилось новое загрязнение воды – Госэкоинспекция

Пробы воды из реки Сейм в ряде общин пограничных районов Сумской области свидетельствуют о появлении нового загрязнения. Об ухудшении качества воды сообщила 16 сентября Государственная экологическая инспекция в Сумской области. Отбор проб производили около сел Мануховка, Чаплищи, Чумаково, Хижки, Мутын, Корольки и в городе Путивль, сообщает Левый берег.

Специалисты отмечают, что ухудшение качества воды наблюдается во всех местах отбора. Ощутим посторонний запах и помутнение воды. Уровень растворенного кислорода в реке снизился до критического - его содержание составляет менее 1 мгО2/дм3 (при норме не менее 4 мгО2/дм3).

Ранее об ухудшении качества воды в Сейме Сумской области сообщали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"В селе Чумаково химическое потребление кислорода возросло с 30 до 84,2 мгО/дм3 при норме 30 мгО/дм³, увеличилось содержание взвешенных веществ" , - говорится в сообщении Минсреды от 16 сентября.

Напомним, загрязнение реки Сейм, повлекшее за собой массовый мор рыбы в Сейме и Десне, было впервые обнаружено в приграничных районах Сумщины в середине августа. В сентябре состояние воды в Сейме улучшилось, а пятно загрязнения спустилось вниз по течению Десны.

По данным главы правительства Дениса Шмыгаля, причиной загрязнения Сейма стал сброс нечистот с сахарного завода в городе Теткино Курской области.