ВСУ взяли в плен более десятка российских военных в Курской области

В Курской области Силы обороны пленили более десятка российских военных. После 5 дней упорных боев оккупанты сами подняли "белый флаг", поскольку остались без воды и боеприпасов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд. Курская операция. После 5 дней упорных боев враг остался без воды и боеприпасов . Как следствие - поднятие белого флага", - пишут Сухопутные войска.

Всего в плен в отдельную механизированную Степную бригаду Сухопутных войск попали 13 российских военных. Четверо из пленных получили серьезные ранения.

Бои в Курской области

Уже больше месяца Силы обороны проводят операцию в Курской области. В конце августа под контролем наших воинов находилось 1300 квадратных километров и около сотни населенных пунктов региона.

12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что враг начал контрнаступление в Курской области .

Также недавно украинским военным удалось совершить еще один прорыв в направлении Веселого. Как пояснил эксперт, этому поспособствовали успешные удары по россиянам и еще один фактор.

Тем временем аналитик платформы Deep state Роман Погорелый рассказал, что кафиры попали в окружение на одном из участков области.