СБУ задержала поджигателей релейных железнодорожных шкафов по заказу спецслужб РФ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали трех приспешников РФ в Черновцах. Фигуранты готовили серию поджогов на объектах "Укрзализныци" по заказу российских спецслужб, сообщает Левый берег.

По материалам дела, двое из задержанных – родные братья. Третий – их общий знакомый. Злоумышленники были завербованы российской спецслужбой через телеграмм-каналы, где они искали "легкий заработок". Первоначально подрывной деятельностью занимались только братья. В начале сентября на них вышел российский куратор и дал "тестовую" задачу: за небольшое вознаграждение сделать семь провокативных граффити на разных улицах Черновцов.

После этого представитель российской спецслужбы предложил более «серьезную» работу – поджигать релейные шкафы, что должно было сорвать движение по железной дороге в регионе.

Злоумышленники совершили первый поджог, а во второй – привлекли своего знакомого безработного черновчанина.

Как свидетельствуют материалы производства, все последующие поджоги они планировали совершать втроем. Впрочем, СБУ и Национальная полиция предотвратили дальнейшие поджог и задержали всех трех злоумышленников "по горячим следам".

Во время обысков в их помещениях изъяты мобильные телефоны с поличным в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Фигуранты находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.