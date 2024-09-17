В Сумской ОВА отмечают ухудшение ситуации с загрязнением на реке Сейм

Ситуация с загрязнением на реке Сейм в Сумской области Украины снова ухудшилась, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации в Facebook.

Какая ситуация с загрязнением Сейма

В Сумской ОВА рассказали, что с 10 сентября ситуация на Сейме снова ухудшилась:

вода (как и в прошлый раз) начала темнеть

жители близлежащих населенных пунктов чувствуют неприятный запах

Причины возникновения такой ситуации, возможные последствия и пути решения экологической проблемы эксперты рассмотрели на заседании областной комиссии по ТЕБ и ЧС.

Согласно результатам проведенных исследований, повторный мор рыбы связан с загрязнением воды органическими веществами.

"В Украине никакого такого производства нет поблизости, в то время как такие мощности есть неподалеку от нашей границы на территории РФ, отходы от которого россияне могут сбрасывать в реку" , - отметили в пресс-службе ОВА.

Ситуация на Сейме ухудшилась (фото: facebook.com/sumska.oda)

Что решил глава Сумской ОВА

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх подчеркнул, что в настоящее время враг активно применяет экологический террор - как один из видов борьбы с украинским народом.

"Мы четко отслеживаем эти преступления в отношении наших водных ресурсов уже второй раз подряд, ведь ситуация на Сейме после стабилизации снова ухудшилась. Руководители общин и все компетентные службы должны действовать четко и слаженно, эффективно отреагировать и минимизировать негативные последствия. Прежде всего, нужно проинформировать жителей о ситуации, предоставить все разъяснения и предостережения" , - рассказал он.

Исходя из этого, глава области поручил:

обеспечить соблюдение всех санитарных требований на местах, где зафиксированы новые пятна

организовать уборку погибших биоресурсов и их утилизацию

установить запрещающие таблички

провести глубокий анализ снижения уровня воды за последние годы

исследовать влияние экологической проблемы на состояние здоровья людей

Можно ли пользоваться водой и рыбачить

Согласно информации Сумской ОВА, мониторинг по сложившейся ситуации постоянно продолжается:

специалисты осуществляют забор проб и проводят исследования

принимаются практические меры по улучшению ситуации

"По имеющимся результатам исследований, токсичных веществ, а также пестицидов не найдено. Возбудители болезней также не обнаружены" , - уточнили в пресс-службе ОВА.

В то же время отмечается, что и в дальнейшем обязательны запреты на:

пользование водой из водоемов

купание

вылов рыбы

"К изучению ситуации также приобщены представители профильного министерства, научных учреждений, лабораторий, Института гидрометеорологии. Все ведомства активно включены в работу, в проведение, в том числе, морфологических лабораторных исследований, необходимых для определения с первоочередными мерами реагирования и сохранения экосистемы Сумщины" , - подытожили в ОВА.

Что известно о загрязнении Сейма и Десны

28 августа 2024 года мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

Между тем, Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (в частности, аммония и взвешенных веществ).

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, причиной загрязнения Сейма стал сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино Российской Федерации. Загрязнение органическими веществами привело к снижению уровня кислорода, а также морю рыбы.

Поскольку река Сейм протекает в Курской области РФ, где сейчас происходят боевые действия, а коммуникация между страной-агрессором и Украиной отсутствует, доподлинно остается неизвестным, было ли это загрязнение умышленным или случайным.

Однако оно опасно тем, что Сейм впадает в Десну в Черниговской области. А она, в свою очередь, впадает в Днепр возле Киева.

15 сентября стало известно, что загрязненная вода досталась Десной в Киевской области. На следующий день сообщалось, что качество воды реки Десна в водозаборах города Киева находится в пределах нормы. В пункте водозабора города Бровары фиксируется незначительное изменение по химическому потреблению кислорода.