Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал обращений об эвакуации от жителей города Суджи Курской области РФ, который сейчас контролируют украинские войска, сообщает Украинская правда.

"Я, честно говоря, первый раз об этом (о просьбе организовать гуманитарный коридор для эвакуации – ред.) слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет" , – сказал Песков.

13 сентября издание "Коммерсант" сообщало, что жители Суджанского района Курской области РФ обратились к президентам России и Украины с просьбой как можно скорее открыть гуманитарный коридор "для вывоза мирного населения".

СМИ писали, что жители приложили к обращению список с именами родных и близких, которые находятся на территории, контролируемой ВСУ. В нем было 186 человек, включая семерых несовершеннолетних. Сообщалось, что о судьбе большинства из них семьям ничего не известно.

"Коммерсант" пишет, что Международный комитет Красного Креста заявил, что ранее обращался к российской и украинской сторонам с запросом об организации переговоров на тему гуманитарного коридора, но ответа якобы не получил.

6 августа Украина начала свою операцию в Курской области РФ. На пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: ВСУ вытеснили войну на землю агрессора.

16 сентября Министерство иностранных дел обратилось к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области России, которые сейчас контролируют военные ВСУ.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал этот призыв Украины провокацией и добавил, что Россия рассчитывает, что ООН и МККК не будут воспринимать эти призывы Киева.