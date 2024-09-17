У Кремлі не отримували звернень від жителів Суджі про коридор для евакуації

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував звернень щодо евакуації від жителів міста Суджі Курської області РФ, яке зараз контролюють українські війська, повідомляє Українська правда.

"Я, чесно кажучи, перший раз про це (про прохання організувати гуманітарний коридор для евакуації – ред.) чую. Ми не бачили, на жаль, і нічого не отримували щодо цього", – сказав Пєсков.

13 вересня видання "Коммерсант" повідомляло, що жителі Суджанського району Курської області РФ звернулися до президентів Росії та України з проханням якомога швидше відкрити гуманітарний коридор "для вивезення мирного населення".

ЗМІ писали, що мешканці доклали до звернення список з іменами рідних і близьких, які перебувають на території, яку контролюють ЗСУ. У ньому було 186 осіб, включно із сімома неповнолітніми. Повідомлялося, що про долю більшості з них сім'ям нічого не відомо.

"Коммерсант" пише, що Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що раніше звертався до російської та української сторін із запитом про організацію переговорів на тему гуманітарного коридору, але відповіді нібито не отримав.

6 серпня Україна почала свою операцію в Курській області РФ. На п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: ЗСУ витіснили війну на землю агресора.

16 вересня Міністерство закордонних справ звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові ЗСУ.

Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав цей заклик України провокацією і додав, що Росія розраховує, що ООН І МКЧХ не будуть сприймати ці заклики Києва.