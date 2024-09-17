МИД Германии: Молдова может стать следующей жертвой РФ после Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что следующей после Украины россияне могли атаковать Молдову. Об этом пишет The Telegraph, сообщает Левый берег.

Она сказала, что все, что страна делает для поддержки Украины, означает и содействие стабилизации для Молдовы. Сегодня министерша находится в этой стране с визитом.

"Это очевидно, что наибольшее беспокойство людей здесь: если Украина падет, следующей страной на очереди будет Молдова" , – сказала Бербок.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно называл Молдову в списке стран, которым грозит российская агрессия. После вторжения россиян в страну в 1990 году часть Молдовы захвачена – это так называемое Приднестровье. Москва пытается усиливать пророссийское лобби в Молдове и дестабилизировать эту страну, особенно на фоне ее стремлений стать частью Евросоюза.