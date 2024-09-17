МЗС Німеччини: Молдова може стати наступною жертвою РФ після України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що наступною після України росіяни могли атакувати Молдову. Про це пише The Telegraph, повідомляє Лівий берег.

Вона сказала, що все, що її країна робить для підтримки України, означає і сприяння стабілізації для Молдови. Сьогодні міністерка перебуває в цій країні з візитом.

"Це очевидно, що найбільше занепокоєння людей тут: якщо Україна паде, наступною країною на черзі буде Молдова" , – сказала Бербок.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово називав Молдову в списку країн, яким загрожує російська агресія. Після вторгнення росіян до країни в 1990 році частина Молдови захоплена – це так зване Придністров'я. Москва намагається посилювати проросійське лобі в Молдові та дестабілізувати цю країну, особливо на тлі її прагнень стати частиною Євросоюзу.