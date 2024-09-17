Премьер Грузии прокомментировал слухи о лишении страны безвиза

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "дешевым шантажом" возможные планы Евросоюза приостановить безвизовый режим с Грузией в случае продолжения антидемократических процессов в стране, сообщает Европейская правда.

Дискуссия об этом началась в Грузии из-за неподтвержденной информации источников, которую распространил грузинский оппозиционный телеканал Formula.

На сайте оппозиционного телеканала появилась новость со ссылкой на собственные источники о непубличном решении Евросоюза. По этим данным, в ЕС уже якобы достигнута договоренность государств-членов о приостановлении безвиза для граждан Грузии после парламентских выборов в случае дальнейшего ухудшения ситуации с соблюдением демократических принципов, в частности принципа свободных и независимых выборов.

Издание также отмечает, что процедура прекращения безвиза позволяет принять это решение в обход позиции Венгрии, которая традиционно выступает на стороне действующей пророссийской власти Грузии и блокирует инициативы по давлению на Тбилиси.

Несмотря на то, что информация Formula не была подтверждена со стороны ЕС, ее официально прокомментировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Примечательно, что он не стал опровергать или отрицать такое намерение европейских государств – а вместо этого назвал "дешевым шантажом" неподтвержденные слухи о таком наказании.

"Они пытаются заявить людям, что если грузинское общество не вернет к власти кровавый режим, "Единое национальное движение", то в этом случае общество накажут – вот такой месседж... Это какой-то дешевый шантаж, и грузинское общество ответит на этот шантаж 26 октября", – приводит заявление премьера агентство Interpressnews.

"ЕП" не располагает информацией о том, действительно ли в ЕС договорились о таком шаге. Впрочем, стоит заметить, что процедура действительно не требует единодушия. Более того, Грузия уже сейчас соответствует условиям, при которых Брюссель получает право лишить ее граждан доступа к безвизовым поездкам.

Принятый в 2018 году механизм приостановления безвиза, среди прочего позволяет применять такое наказание для "стран, переставших соответствовать отдельным требованиям, которые выдвигались для предоставления визовой либерализации". Такое решение активируется Еврокомиссией автоматически в случае, если "простое большинство государств-членов уведомит Комиссию" о нарушении со стороны Грузии. План действий визовой либерализации, который Грузия выполнила для получения безвиза, требовал от нее соответствия ряду критериев по функционированию демократии и уважения к правам человека, которым сейчас Тбилиси не соответствует.

Законодательство ЕС предусматривает процедуру временной остановки визовой либерализации (на срок от 9 до 27 месяцев), после чего государство-нарушителя могут лишить безвиза на постоянной основе.

До сих пор прецедентов активации Евросоюзом нового механизма приостановления безвиза не было.

Напомним, после принятия парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах", саммит ЕС заявил, что это фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении законодательный пакет о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как "законы против ЛГБТ-пропаганды", который критиковали в ЕС и Совете Европы. Отметим, уважение к меньшинствам является одним из критериев Плана действий визовой либерализации.