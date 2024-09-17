Норвегия зафиксировала повышенный уровень радиации на границе с РФ

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) зафиксировало повышение уровня радиации на границе с Россией. Выявлены следы цезия-137.﻿ Со ссылкой на The Barents Observer, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По данным DSA, на двух станциях радиационного мониторинга - Викшефьелль и Сванховд - обнаружили следы цезия-137. Радиоактивный изотоп образуется в результате распада урана-235, используемого в топливе атомных реакторов и ядерного оружия.

При этом агентство утверждает, что количество цезия является "очень низким". Однако он превышал обычные показатели - около 5 микробеккерелей на кубический метр.

Отмечается, что радиоактивный изотоп был обнаружен между 9 и 12 сентября только на станциях вблизи норвежско-российской границы. Остальные посты наблюдения в северной Норвегии и Лапландии не выявили повышения уровня радиации. Также не было сообщений о наличии цезия-137 на территории России.

В DSA отметили, что источник загрязнения цезием-137 остается неизвестным. Однако в Баренцевом море работают несколько атомных ледоколов и подлодок. 16 сентября там завершились масштабные стратегические учения "Океан-2024" завершившиеся 16 сентября.

Однако эксперты считают маловероятным, что утечка цезия-137 произошла из-за проблем с работой реакторов на кораблях.

Еще одной вероятной причиной может быть испытание российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Полигон для запуска этой ракеты находится на архипелаге Новая Земля, где ранее СССР проводил ядерные испытания.

По данным Barents Observer, летом и начале осени на Новой Земле активно работали российские ядерные специалисты. Специальные суда "Росатома" были замечены в регионе, а на военном аэродроме "Рогачево" приземлялись транспортные самолеты Ил-76.

По словам Бредо Меллера из подразделения по чрезвычайным ситуациям DSA, цезий также может происходить от лесных пожаров.

Осадки от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и даже ядерные испытания в атмосфере до 1962 года все еще можно измерить в природе. Цезий-137 имеет период полураспада около 30 лет.