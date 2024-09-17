В Ливане массово взорвались пейджеры в карманах боевиков "Хезболлы", сотни раненных

Во вторник, 17 сентября, в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики группировки Хезболла используют для связи. В результате инцидента ранения получили сотни человек. Об этом передает CNN со ссылкой на ливанские спецслужбы, сообщает Лига.net.

По данным CNN, травмы получили десятки боевиков Хезболлы. Кроме того, был ранен посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Взрывы раздались в нескольких районах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, утверждают представители спецслужб страны.

Израильские военные, которые с начала войны в секторе Газа в октябре прошлого года наносят удары по Хезболле, заявили, что не будут комментировать этот инцидент.

Медицинских работников по всему Ливану попросили срочно явиться на работу, учитывая, что после взрывов "большое количество раненых людей переводят в больницы", сообщило Министерство здравоохранения Ливана. Чиновники также призвали людей сдавать кровь и немедленно выбросить пейджеры.