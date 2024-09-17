У Лівані масово вибухнули пейджери у кишенях бойовиків "Хезболли", сотні поранених

У вівторок, 17 вересня, у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики угрупування Хезболла використовують для зв’язку. Унаслідок інциденту поранення отримали сотні людей. Про це передає CNN з посиланням на ліванські спецслужби, повідомляє Ліга.net.

За даними CNN, травми отримали десятки бойовиків Хезболли. Крім того, був поранений посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані.

Вибухи пролунали в кількох районах Лівану, зокрема у південному передмісті Бейруту, стверджують представники спецслужб країни.

Ізраїльські військові, які з початку війни в секторі Гази в жовтні минулого року завдають ударів по Хезболлі, заявили, що не коментуватимуть цей інцидент.

Медичних працівників по всьому Лівану попросили терміново з’явитися на роботу, враховуючи, що після вибухів "велику кількість поранених людей переводять до лікарень", повідомило Міністерство охорони здоров’я Лівану. Чиновники також закликали людей здавати кров і негайно викинути пейджери.