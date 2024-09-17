Новый еврокомиссар по обороне сделал заявление относительно "красных линий"

Бывший дважды премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, ставший еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса ЕС, высказался за усиление помощи Украине и устранение "красных линий", сообщает Левый берег.

В выступлении перед Европарламентом Кубилюс заявил, что Европа инвестирует многое в безопасность Украины, но недостаточно.

"В прошлом году общая западная военная поддержка Украины составляла всего 40 миллиардов евро, когда Россия потратила на войну более 120 миллиардов евро. Даже если бы мы были готовы потратить не 40, а 100 миллиардов евро, у нас возникнут проблемы со снабжением большего количества оружия, потому что наши военно-промышленные мощности очень малы" , - отметил еврокомиссар.

Кубилюс подчеркнул – даже если ЕС дает оружие Украине, то вводит "красные линии" – ограничение на неприменение его против целей на территории России.

Чтобы устранить проблему недостаточных инвестиций в безопасность Украины и Европы, еврокомиссар предлагает "немедленно найти гораздо большие финансовые ресурсы для военной помощи Украине" и ЕС может это сделать.

Также Европа должна резко нарастить производство своей военной промышленности и интегрировать украинскую военную промышленность в европейскую.