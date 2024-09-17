Появились фото с последствиями ударов по складам боеприпасов под Мариуполем

Российская служба "Радио Свобода" показала спутниковые снимки, на которых видны последствия пожаров и детонации боеприпасов в трех разных местах в окрестностях Мариуполя.﻿﻿ Со ссылкой "Радио Свобода", сообщает Украинская правда.

Некоторые удары, как следует из фото и свидетельств очевидцев, были еще 13 сентября, другие - ночью 16 сентября.

На днях подразделения Военно-морских сил нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов противника вблизи Мариуполя.

По подтвержденным данным, в результате удара было уничтожено как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины, указано в сообщении.