Швеция увеличит оборонный бюджет из-за войны в Украине

Правительство Швеции предложило резко увеличить оборонный бюджет в течение 2025-2030 годов для выполнения показателя НАТО в 2% ВВП расходов на оборону. Со ссылкой на пресс-службу правительства страны, сообщает Корреспондент.

В частности, правительственное предложение предусматривает увеличение расходов на оборону в 2025 году на 10% (1,14 миллиарда евро). В случае одобрения парламентом в следующем году Швеция потратит 2,4% ВВП на оборону.

Также в течение 2025-2030 годов правительство страны предлагает увеличить оборонные расходы более чем на 170 миллиардов шведских крон, что позволит стране выйти на показатель в 2,6% ВВП в 2028 году.

"Ситуация с безопасностью требует более сильной обороны. Война России против Украины является определяющим фактором безопасности в соседних со Швецией странах" , - говорится в сообщении.

Отдельно отмечают, что дополнительные расходы позволят повысить оперативные возможности Вооруженных сил Швеции, усилить ее вклад в операции НАТО, а также "обеспечить более амбициозную и долгосрочную поддержку Украины", в частности "помочь удовлетворить ее потребности в материально-технических средствах, боеприпасах и т.д.".