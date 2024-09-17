Швеція збільшить оборонний бюджет через війну в Україні

Уряд Швеції запропонував різко збільшити оборонний бюджет протягом 2025-2030 років для виконання показника НАТО у 2% ВВП витрат на оборону. З посиланням на пресслужбу уряду країни, повідомляє Корреспондент.

Зокрема урядова пропозиція передбачає збільшення витрат на оборону у 2025 році на 10% (1,14 мільярда євро). У разі схвалення парламентом, наступного року Швеція витратить 2,4% ВВП на оборону.

Також протягом 2025-2030 років уряд країни пропонує збільшити оборонні витрати на понад 170 мільярдів шведських крон, що дозволить країні вийти на показник у 2,6% ВВП у 2028 році.

"Ситуація з безпекою вимагає сильнішої оборони. Війна Росії проти України є визначальним фактором безпеки в сусідніх зі Швецією країнах" , - мовиться у повідомленні.

Окремо зауважують, що додаткові витрати дозволять підвищити оперативні спроможності Збройних сил Швеції, посилити її внесок в операції НАТО, а також "забезпечити більш амбітну та довгострокову підтримку України", зокрема "допомогти задовольнити її потреби в матеріально-технічних засобах, боєприпасах тощо".